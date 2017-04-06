Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поблагодарил депутатов Европейского парламента за поддержу безвизового режима для граждан Украины, передает корреспондент ForUm’а.

«Только что Европейский парламент одобрил безвизовый режим между Украиной и странами Европейского Союза», - заявил Парубий с трибуны ВР.

Он поздравил всех соотечественников с этим.

«Напомню, 144 требования были для украинского парламента, 144 реформы, которые изменили Украину, которые приблизили нас к европейским стандартам жизни. К жизни в семье свободных народов, свободной и достойно жизни», - добавил он.

После чего поблагодарил европейских коллег «за поддержку и веру в Украину».

«Во время Революции Достоинства на баррикадах Майдана рядом с украинскими флагами были флаги Евросоюза. Это четко указывает на наше геополитическое направление, на наш цивилизационный выбор. И я поздравляю весь украинский народ, всех коллег – народных депутатов. И благодарю наших побратимов из Европарламента», - подытожил он.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 6 апреля, Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС.