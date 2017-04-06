Ежегодно на Страстной неделе тысячи православных со всего мира отправляются в паломничество на Святую Землю, чтобы увидеть чудо схождения Благодатного огня. Традиционно накануне пасхальных праздников к поездке в Израиль готовятся и верующие из Украины. В этом году делегация Украинской православной церкви готовит уникальную миссию – в Крестном ходе по Пути Скорби сто украинских паломников пронесут сто икон Божьей Матери с молитвой за мир в Украине.

14 апреля, в страстную пятницу, в Израиль выедет официальная делегация УПЦ во главе с управляющим делами УПЦ, митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием для того, чтобы доставить Благодатный огонь в Украину. В страстную субботу состоится величественное событие для всего православного мира - схождения Благодатного огня, после чего делегация УПЦ доставит его Киево-Печерскую лавру. В субботу же Предстоятель УПЦ, митрополит Онуфрий будет раздавать Благодатный огонь для представителей всех епархий церкви.

«В пятницу в Иерусалиме пройдет уникальная миссия, которая возникла по инициативе прихожан – наши паломники пройдут Крестным ходом по Via Dolorosa со списками всех чудотворных икон Богородицы, которые есть в Украине с молитвой за мир. Это не просто лозунг, это то, к чему наша церковь призывает последние три года - к миру, согласию в нашей стране. Мы надеемся, что на этом скорбном пути, где две тысячи лет назад прошел Господь наш Иисус Христос, Матерь Божья услышит наши молитвы за мир, за народ, за будущее нашей державы», рассказал председатель информационно-просветительского отдела Киевской епархии УПЦ епископ Николай (Почтовый).

Миссию «Путем Господа в молитве за Украину» реализуют Центр информации УПЦ, Паломнический Центр УПЦ и Благотворительный проект «Наша Лепта», который и предоставил иконы для крестного хода. Копии изображений Богородицы представляют иконы с разных регионов Украины и впервые собраны в одном месте. После освящения в Киево-Печерской лавре уникальную коллекцию икон паломники повезут в Иерусалим.

«Слово мир - одно из самых употребляемых слов в священном писании. Мы призываем людей, которые разделяют нашу идею мира в Украине, присоединиться к паломничеству на Святую Землю и вместе с нами пронести иконы Богородицы по Пути Скорби. Крестный ход по Via Dolorosa будет символизировать наше обращение к Заступнице, потому что она имеет особое дерзновение просить Господа смягчить сердца тех, кто может решать судьбу миллионов украинцев и наконец приложить усилия к тому, чтобы в Украине воцарил долгожданный мир», - призвал верующих директор Паломнического центра УПЦ Владимир Телиженко.

В паломничество на Святую землю прихожане отправятся на Страстной неделе, а желающие присоединиться к Крестному ходу по Иерусалиму могут обращаться в Паломнический центр УПЦ. По словам организаторов, несмотря на сложную политическую и экономическую ситуацию в Украине, количество украинских паломников не уменьшилось, а в тяжелые для страны времена, даже возросло.

«Святая земля дает паломникам уникальную возможность в течение одной недели пройтись и вспомнить события всего церковного года. В какое бы время мы не приехали, идя по пути Via Dolorosa мы всегда вспоминаем Страстную Пятницу, но Страстная седмица и паломничество именно в пасхальные дни дают уникальную возможность вспомнить эти события именно в те дни, когда они происходили. Молитва за Украину – это первая мысль, с которой мы вступаем на Святую землю. Люди по прежнему стремятся ехать в Иерусалим не благодаря своему благосостоянию, а вопреки ему. Это говорит о том, что люди истошно молятся за нашу страну и едут туда, веруя в то, что молитва на Святой земле поможет вернуть мир в нашей стране», - рассказал сотрудник Паломнического центра УПЦ Александр Ворсин.