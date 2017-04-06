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Заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив поручил запретить голосование за петиции с почтовых адресов российских доменов. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

«По поручению Прокопива, техническая служба автоматически будет блокировать голосования на сервисе электронных петиций из почтовых адресов на доменах: @mail.ru, @list.ru, @bk.ru, @inbox.ru», - говорится в сообщении.

По словам Прокопива, такая необходимость возникла, поскольку именно из этих доменов было обнаружено наибольшее количество автоматического ввода информации.

«Учитывая упрощенную процедуру регистрации почтовых ящиков на данном домене и учитывая ситуацию на востоке страны - городскими властями принято решение об автоматической блокировке и недопущении к голосованию на сервисе электронных петиций из почтовых адресов на российских доменах. Ярким примером именно таких фальсификаций является голосование за петицию «О вынесении завода «Фанплит» за пределы города Киева». Во время проверки голосования за эту петицию, было обнаружено и отчислено почти четыре тысячи голосов по признаку использования автоматических средств», - рассказал Прокопов.

Секретарь Киевсовета также отметил, что именно из российских доменов техническая служба выявляет различные критерии «накрутки голосов». Речь идет о почтовых адресах, имена которых созданы автоматическими генераторами имен, голосованиях более 30-40 раз с одного IP-адреса, голосование за равномерными промежутками времени и тому подобное.

 
ForUm

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