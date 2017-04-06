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Город Балаклею Харьковской области и прилегающую 10-километровую зону, которая пострадала от взрыва боеприпасов в конце марта, планируют полностью очистить от взрывоопасных предметов до 18 мая. Об этом на брифинге в четверг заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, сообщает Укринформ.

«Мы планируем завершить очистку пострадавшей от взрыва боеприпасов территории от взрывоопасных предметов в 10-километровой зоне, даже с учетом весенних работ, полностью до 18 мая», - сказал Чечеткин.

Он проинформировал, что на технической территории арсенала ситуация сейчас стабильная, пожар ликвидирован, и на протяжении последних трех дней новых взрывов зафиксировано не было.

«Там работают подразделения ВСУ, военные проводят разминирование. С целью предупреждения несчастных случаев среди местного населения все опасные территории, загрязненные боеприпасами, обозначены знаками минной опасности. Проводится разъяснительная работа среди населения, для чего задействованы местные СМИ, осуществляются обходы домохозяйств и распространяются памятки и листовки по действиям в случае обнаружения взрывоопасных предметов. Приоритетом остается разъяснительная работа среди детей в школьных и дошкольных учреждениях», - подчеркнул глава ГосЧС.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

24 марта пожар был потушен, после чего силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением.

Территория города и 9 близлежащих населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации была очищена от взрывоопасных предметов.
ForUm

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