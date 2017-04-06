В Санкт-Петербурге задержали нескольких граждан среднеазиатских республик, которые контактировали с подозреваемым в совершении теракта в метро Акбаржоном Джалиловым, сообщает пресс-служба СК РФ.

«В рамках уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге главным управлением по расследованию особо важных дел СК России совместно с оперативными службами ФСБ и МВД России отрабатываются связи и круг знакомых Акбаржона Джалилова, который привел в действие взрывное устройство в вагоне метро 3 апреля», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в рамках этой работы установлены несколько граждан среднеазиатских республик, которые контактировали с Джалиловым. «В ходе обысков в квартире, где проживали эти лица, обнаружены предметы, имеющие значение для расследования, все они изъяты и направлены на исследование», – сообщили в СК.

Напомним, 3 апреля в вагоне поезда в перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» петербургского метро прогремел взрыв.

Количество жертв взрыва достигло 14 человек.

СК РФ подтвердил, что взрыв в метро Санкт-Петербурга устроил Акбаржон Джалилов.

Сегодня, 6 апреля, в Санкт-Петербурге полиция взяла штурмом квартиру на восьмом этаже мнгожтажки, где проживали выходцы из Средней Азии. Также сообщалось, что в ней было найдено и обезврежено взрывное устройство.