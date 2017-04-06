Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили хищение продукции должностными лицами ПАО «Лисичанскуголь» в районе проведения антитеррористической операции, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что чиновники акционерного общества, которое на 100 процентов принадлежит государству, искусственно занижали объемы добычи угля. «Неотраженную в документации продукцию они реализовывали коммерческим структурам, а деньги присваивали. Сотрудники спецслужбы задокументировали нелегальную продажу должностными лицами почти двух тысяч тонн угля приблизительной стоимостью десять миллионов гривен», – говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативники СБУ совместно с прокуратурой провели обыски в помещениях общества, его структурных подразделениях, на угольных площадках и по месту жительства фигурантов дела. Правоохранители изъяли техническую документацию, договоры на продажу угля, свидетельствующие о незаконной реализации должностными лицами государственной продукции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. В его рамках наложен арест на добытый предприятием уголь в обособленных подразделениях и местах хранения. Продолжается досудебное следствие.