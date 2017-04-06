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Американский президент Дональд Трамп рассматривает Россию как проблему.

Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, сообщает Укринформ.

«У меня были беседы с президентом, во время которых он рассматривал Россию как проблему... То, что они сделали с Крымом и Украиной, как они покрывают режим Асада - мы не позволим им делать такие вещи», - заявила Хейли.

Постпред США при ООН подчеркнула, что не следует заострять внимание на том, что Трамп не выступает с критикой России. «Все хотят услышать, что он скажет, но надо смотреть на то, что он делает», - отметила постпред.

Как известно, в январе за три дня до завершения карьеры на посту постоянного представителя США при ООН Саманта Пауэр выступила с заключительной речью в Вашингтоне, в которой назвала Россию проблемой номер один для Америки.
ForUm

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