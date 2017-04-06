Территорию вокруг Балаклеи, загрязненную взрывоопасными предметами, уменьшили до 1 километра, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что по состоянию на 07:00 6 апреля пожаров на территории Балаклеи и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано.

«В ходе очистки пиротехническими подразделениями ГосЧС территорий вокруг Балаклеи от взрывоопасных предметов, 10 километровую зону загрязнения уменьшили до 1 км», – говорится в сообщении.



К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 727 человека и 133 единицы техники.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

24 марта пожар был потушен, после чего силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением.

Территория города и 9 близлежащих населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации была очищена от взрывоопасных предметов.