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Депутаты не захотели отменять перерыв в своей сегодняшней работе с 12:00 до 12:30.

Как передает корреспондент ForUm’а, спикер парламента Андрей Парубий четыре раза ставил на голосования данное предложение. Однако инициатива так и не нашла поддержки в сессионном зале.

Предложение ни разу не набрало даже 200 голосов парламентариев.

«Я в последний раз поставлю… Ко мне потом будут бегать главы комитетов и говорить, что мы не успеваем рассматривать законы. Я буду таким же непоколебимым, как и вы сейчас непоколебимы…», - заявил Парубий перед очередным голосованием.

Спикер напомнил также депутатам, что в прошлый пленарный четверг решение отменить получасовый перерыв позволило принять 18 законов.

Однако, несмотря на призывы главы ВРУ, депутаты так и не поддержали предложение работать без получасового перерыва.

В четвертый раз «за» проголосовали всего 192 народных депутата из 226 минимально необходимых.

После чего парламентарии перешли к рассмотрению законопроекта «О рынке электроэнергии Украины».
Мария Пастернак, ForUm

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