Верховная Рада усовершенствовала законодательство в сфере здравоохранения, разрешив реорганизовать учреждения здравоохранения в коммунальные и казенные предприятия, запретив их приватизацию, а также изменив систему финансирования отрасли.

Как передает корреспондент ForUm’а, за принятие в целом соответствующего законопроекта №2309а-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам здравоохранения» проголосовали 280 народных депутатов.

В тексте пояснительной записки к законопроекту отмечается, что основной целью этого законопроекта является комплексное реформирование системы здравоохранения Украины для создания в стране сети государственных и коммунальных учреждений здравоохранения с достаточным уровнем самостоятельности для предоставления эффективного и своевременного медицинского обеспечения населения.

Для этого, как отмечается в документе, законопроект ставит две основные задачи.

«Реформирование организационно-правового статуса учреждений здравоохранения и их финансирования. При этом в соответствии со статьей 49 Конституции Украины существующая сеть государственных и коммунальных учреждений здравоохранения не может быть сокращена. Соответственно, согласно законопроекту государственные и коммунальные учреждения здравоохранения будут оставаться в государственной и коммунальной собственности, которые не будут подлежать приватизации», - указывается в пояснительной записки.

Перед голосованием по данному вопросу, глава Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения отметила: «Сегодня здравоохранение и Украина живут в разных системах координат. Система здравоохранения живет в советской модели экономики, где государство не умеет считать деньги. А Украина живет в капиталистической модели экономики, где считаются средства. Этим законом мы хотим заставить Кабинет Министров начать считать, а сколько стоит государству предоставление медицинских услуг населению и оплачивать эти качественные услуги в соответствии с европейскими стандартами и европейскими протоколами».

В свою очередь народный депутат от фракции «Самопомич» Ирина Сысоенко также добавила, что документ предусматривает изменение принципов финансирования системы здравоохранения.

«Прошу, чтобы наконец-то парламент VIII созыва принял первый фундаментальный закон об изменении принципов финансирования системы здравоохранения. Чтобы мы начали оплачивать именно медицинскую услугу для пациента, который обращается в медицинское учреждение. Этим законопроектом (предусматривается. – Ред.) полный прямой запрет приватизации государственных и коммунальных учреждений. Этим законопроектом создаются наблюдательные советы, которые будут контролировать активность и свободу действий административную и финансовую главных врачей», - отметила она.

В тексте пояснительной записки также отмечается, что при подготовке законопроекта были учтены наработки пилотного проекта, проведенного в соответствии с законом Украины «О порядке проведения реформирования системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и городе Киеве» относительно осуществления новых организационно-правовых и финансово-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности и доступности медицинского обслуживания населения согласно закону Украины.

Документ принят с технико-юридическими правками.