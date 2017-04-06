также в разделеОбщество
На рынке Симферополя задержали 60 человек 6
Чиновники «Лисичанскугля» продали «налево» 2 тысячи тонн угля 10
Украинская сторона СЦКК: НВФ сорвали разведение сил в Станице Луганской 13
С молитвой за Украину: паломники УПЦ готовят уникальный Крестный ход по Иерусалимской земле 18
Опасную зону вокруг Балаклеи уменьшили до 1 километра 13
ГПСУ: Новые правила на границах ЕС украинцев не касаются 48
НБУ: Полиция проигнорировала выезд к дому Гонтаревой 40
За сутки из Украины выдворили двоих криминальных авторитетов 22
Гончаренко: Лучше быть волком, чем таким позорным Ляшко 58
Гройсман: На Донбассе воюет четыре тысячи российских военных 58
Проблем с водой в Авдеевке нет. ДФС работает 20
НАБУ взялось за формулу «Роттердам+» 124
В Крыму задержали украинское судно 97
Кабмин утвердил состав общественного совета при НАПК 23
За прошлые сутки в зоне АТО 29 обстрелов, ранены 2 военных 18
5 апреля. Картина дня 88
Донецкая фильтровальная станция снова не работает 121
Незаконно ввезенные в Украину книги из РФ будут изымать у продавцов 43

Верховная Рада усовершенствовала законодательство в сфере здравоохранения, разрешив реорганизовать учреждения здравоохранения в коммунальные и казенные предприятия, запретив их приватизацию, а также изменив систему финансирования отрасли.

Как передает корреспондент ForUm’а, за принятие в целом соответствующего законопроекта №2309а-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам здравоохранения» проголосовали 280 народных депутатов.

В тексте пояснительной записки к законопроекту отмечается, что основной целью этого законопроекта является комплексное реформирование системы здравоохранения Украины для создания в стране сети государственных и коммунальных учреждений здравоохранения с достаточным уровнем самостоятельности для предоставления эффективного и своевременного медицинского обеспечения населения.

Для этого, как отмечается в документе, законопроект ставит две основные задачи.

«Реформирование организационно-правового статуса учреждений здравоохранения и их финансирования. При этом в соответствии со статьей 49 Конституции Украины существующая сеть государственных и коммунальных учреждений здравоохранения не может быть сокращена. Соответственно, согласно законопроекту государственные и коммунальные учреждения здравоохранения будут оставаться в государственной и коммунальной собственности, которые не будут подлежать приватизации», - указывается в пояснительной записки.

Перед голосованием по данному вопросу, глава Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения отметила: «Сегодня здравоохранение и Украина живут в разных системах координат. Система здравоохранения живет в советской модели экономики, где государство не умеет считать деньги. А Украина живет в капиталистической модели экономики, где считаются средства. Этим законом мы хотим заставить Кабинет Министров начать считать, а сколько стоит государству предоставление медицинских услуг населению и оплачивать эти качественные услуги в соответствии с европейскими стандартами и европейскими протоколами».

В свою очередь народный депутат от фракции «Самопомич» Ирина Сысоенко также добавила, что документ предусматривает изменение принципов финансирования системы здравоохранения.

«Прошу, чтобы наконец-то парламент VIII созыва принял первый фундаментальный закон об изменении принципов финансирования системы здравоохранения. Чтобы мы начали оплачивать именно медицинскую услугу для пациента, который обращается в медицинское учреждение. Этим законопроектом (предусматривается. – Ред.) полный прямой запрет приватизации государственных и коммунальных учреждений. Этим законопроектом создаются наблюдательные советы, которые будут контролировать активность и свободу действий административную и финансовую главных врачей», - отметила она.

В тексте пояснительной записки также отмечается, что при подготовке законопроекта были учтены наработки пилотного проекта, проведенного в соответствии с законом Украины «О порядке проведения реформирования системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и городе Киеве» относительно осуществления новых организационно-правовых и финансово-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности и доступности медицинского обслуживания населения согласно закону Украины.

Документ принят с технико-юридическими правками.
Мария Пастернак, ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

65
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года