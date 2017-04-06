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На Донбассе силам АТО противостоят 40 тысяч членов НВФ, снабжаемых российским вооружением, и четыре тысячи военных регулярных войск Российской Федерации. Об этом сегодня на встрече с главами правительств Литвы, Латвии и Эстонии заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает LIGA.net.

«Сегодня российские гибридные силы на Донбассе имеют на вооружении - это только по нашим данным, возможно, показатели еще больше - 406 поставленных Россией танков, 848 БТРов, 208 РСЗО, 732 артиллерийские системы, 413 средств противовоздушной обороны. Общее количество незаконных вооруженных формирований - до 40 тысяч боевиков, без учета регулярных войск Российской Федерации численностью более чем 4 тысячи», - сказал он, подчеркнув, что все это вооружение поставляется и содержится на российские средства.

По словам Гройсмана, только за первые пять дней апреля на Донбассе отмечено 250 случаев нарушения режима тишины со стороны НВФ, включая десятки и сотни обстрелов территории Украины с применением российского оружия.

Премьер добавил, что за указанный период получили ранения 11 украинских военнослужащих.

«Только в марте 2017 года с территории Российской Федерации пришло 12 РСЗО, 94 единицы автомобильной техники, 96 цистерн с топливом и более 20 железнодорожных платформ с военной техникой, в том числе с САУ», - отметил Гройсман.
ForUm

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