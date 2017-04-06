Полиция на протяжении последних суток выдворила из Украины двоих криминальных авторитетов. Об этом заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

По его словам, эти выдворения стали результатом работы сотрудников уголовного розыска Национальной полиции и слаженности действий подразделений Нацполиции со смежными службами.

Первым выдворенным на протяжении последних суток стал 39-летний гражданин Грузии, известный в криминальных кругах как «Гия». Мужчина 12 лет своей жизни провел в тюрьме за совершение тяжких преступлений.

По словам Князева, вторым, кого в течение суток благодаря работе оперативников уголовного розыска выдворили из Украины, стал 34-летний «вор в законе» из Грузии Тенгиз Чара. Он известен в криминальном мире как «Тенго Гальский». Мужчина был осужден Тбилисским судом к 11 годам лишения свободы.

В декабре прошлого года «Тенго Гальского» уже задерживали оперативники уголовного розыска столичной полиции. Его выдворили за пределы страны с последующим запретом на три года въезжать в Украину, однако злоумышленник незаконно пересек государственную границу и прибыл в Киев.

«Здесь пытался продолжить свою преступную «карьеру». Однако на пути этому стали сотрудники уголовного розыска. Иностранца заставили покинуть пределы нашей страны», - отметил Князев.

