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Донецкая фильтровальная станция работает, проблем с водоснабжением Авдеевки нет. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

«Станция работает. Мне только что об этом докладывал наш руководитель авдеевского водоканала. Он созванивался с диспетчером, который сидит в Донецке. Это по его докладу. Вода подается в город. Все нормально. Свет также есть», - отметил он.

До этого момента, по словам Малыхина, водоснабжение города также не прекращалось, поскольку до обесточивания станции успели заполнить резервуары.

Напомним, вечером 5 апреля в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований расположенная возле Авдеевки Донецкая фильтровальная станция вновь прекратила свою работу. В ходе обстрелов ранения получил мирный житель.

ДФС прекратила работу сразу после того, как в 15:07 был осуществлен ее запуск.
ForUm

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