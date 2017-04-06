Украина намерена ослабить санкции против банков с российским госкапиталом, как только ситуация по безопасности в стране стабилизируется. Об этом говорится в письме о намерениях, которое прилагается к Меморандуму Украины и МВФ.

«Ради интересов национальной безопасности мы наложили ограничения на проведение операций этими банками со своими материнскими учреждениями и сообщили о мерах в Исполнительный Совет МВФ в соответствии с решением № 144-(52/51). Мы ослабим эти ограничения, как только ситуация с безопасностью позволит это сделать», - говорится в документе, сообщает 112 Украина.

Также отмечается, что государство гарантирует обеспечение безопасности работы таким банкам, включая помощь со стороны НБУ, в случаи необходимости.

«Мы договорились обеспечить этим банкам доступ к необходимой поддержке ликвидности, по потребности, включая экстренную поддержку ликвидности со стороны НБУ. Кроме того, мы остаемся решительно настроенными придерживаться верховенства права и обеспечиваем меры защиты и безопасности офисов и отделений этих банков, чтобы они могли продолжать свою бесперебойную работу», - сказано в заявлении.

Напомним, 16 марта Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций в отношении пяти банков с государственным капиталом Российской Федерации.

Санкции сроком на один год будут применены к ПАО «Сбербанк», ОАО «VS Банк», ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ Банк», ОАО «БМ БАНК» в части предотвращения вывода капитала указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.