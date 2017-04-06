«Сегодня» изучила электронные декларации глав парламентских фракций и групп за 2016 год, выяснив, кто из них заработал больше всего, а кто так и не обзавелся собственным имуществом.

Так, глава группы «Партия «Видродження» Виталий Хомутынник, заработавший в 2015 году больше всех остальных лидеров фракций вместе взятых, сохранил свое первенство и в 2016-м. При этом он к общей сумме задекларированного дохода добавил 9 млн грн, отчитавшись о 569 млн грн. Пальма первенства у него и в сумме расходов — за 2016 год он потратил больше 330 млн грн. А вот самыми скромными остаются глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак и лидер фракции «Самопомич» Олег Березюк. У последнего даже сократилось количество наличных денег на руках — с $22 до $9 тыс. А вот Бурбак и вовсе жил на одну зарплату, которая за год составила 172 тыс. грн. Напомним, чиновники, которые подают декларации во второй раз, должны отчитаться до первого апреля.

Виталий Хомутынник: богатейший из лидеров

Лидером по количеству денег среди руководителей фракций и групп, как и в прошлом году, остался глава группы «Партия «Видродження» Виталий Хомутынник. Но если в прошлом году он в целом задекларировал 560,9 млн грн, то в этом — 569,3 млн грн. При этом доход его составил в 2016 году почти 84,5 млн грн. Также нардеп в прошлом году одолжил третьим лицам больше 42 млн грн и 700 тыс. евро.

А вот расходы Хомутынника заметно выросли. В 2015 году он потратил 43,9 млн грн, а в 2016-м — 330,8 млн грн. Среди трат депутата — аренда транспорта, оплата охраны, благотворительные взносы и подарки. При этом нардеп тратил деньги во Франции, Мексике, Италии, Японии на Мальдивах и Маврикие. Из крупных приобретений за прошлый год у Хомутынника земельный участок (0,12 га) и жилой дом (357 кв. м).

Радикал: много земли и исчезновение «Мерседеса»

Свое состояние в прошлом году лидер радикалов Олег Ляшко оценил в 25 млн 497 тысяч гривен. Отметим, что за 2015-й он отчитывался о 25 млн 515 тыс. грн. При этом непосредственный доход его уменьшился в четыре раза — с 4,3 млн грн до 1,02 млн грн. А вот общая площадь земельных участков, принадлежащих радикалу, не изменилась. Как и в 2015 году, у него в декларации записано 6 участков площадью 2100 кв. м каждый. Как и в 2015 году, нардеп задекларировал вилы, четыре единицы наручных часов и беговую дорожку. А вот гаража площадью 127,5 кв. м, коллекции из пяти иностранных серебряных и золотых монет и автомобиля Mercedes-Benz 2006 года выпуска в декларации за 2016 год уже нет. Но доходы от реализации вышеупомянутых вещей нардеп не задекларировал.

Москаленко: самый бережливый из лидеров

Общая сумма наличных средств у главы депутатской группы «Воля народа» Ярослава Москаленко не изменилась ни на гривню — задекларированные в 2015 году 12 млн 465 тыс. 20 грн он сохранил и в 2016-м. При этом доход нардепа заметно вырос. Если два года назад он заработал 66 тыс. грн, то в прошлом — 278,5 тыс. грн. Из них 108 тыс. грн — это зарплата, а остальные средства — возмещение денег на депутатскую деятельность. Из недвижимости у нардепа, как и в прошлой декларации, 2 квартиры (163,1 кв. м стоимостью более 1 млн грн и 59 кв. м за 376,5 тыс. грн), жилой дом в совместном владении с семьей (68 кв. м) и офис (130 кв. м). Ездит лидер «Воли народа» все также на Porshe Cayenne S 2011 года. Правда, Москаленко пришлось продать часть арсенала: если в 2015-м у него было ружье и два дробовика, то в 2016-м — только два дробовика.

Новый глава: 119 тыс. грн на роды и старенький Opel

Новоиспеченный глава фракции БПП Артур Герасимов в общей сложности задекларировал за 2016 год 6,6 млн грн. При этом он указал, что его единственной статьей дохода была зарплата, которой он получил 157 тыс. грн. В банке нардеп денег не хранит, а наличными у него 3,5 млн грн, $85 тыс. и 24 тыс. евро. А вот израсходовал он в 2016-м 549 тыс. грн: Герасимов за 100 тыс. грн купил гараж, заплатил за роды 119 тыс. и еще 330 тыс. грн потратил на обучение.

Из недвижимости у лидера самой большой парламентской фракции нет ничего — две квартиры и два гаража записаны на жену. При этом у Герасимова в собственности — автомобиль Opel Vectra 2003-го. Кроме того, он задекларировал Range Rover Sport 2007 года, на котором ездит по доверенности.

Бойко: «копейка», номер в Швейцарии и драгоценности

Лидер фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко за прошлый год задекларировал чуть больше 1,8 млн грн. Заработал он 348,5 тыс. грн, из них 158 тыс. грн — зарплата. На счетах в банках Бойко держит $18 тыс. и 57 грн. Все наличные деньги, что есть у него на руках, — это общая собственность с женой: это $14,2 тыс., 14 тыс. евро и 250 тыс. грн.

Среди расходов у нардепа — аренда недвижимости (93 тыс. грн), оплата номера в одном из отелей Швейцарии (208 тыс. грн) и юридических услуг в США (1,7 млн грн). Еще 226 тыс. грн он потратил на приобретение ювелирных изделий.

Отметим также, что парламентарий, как и в прошлом году, владеет двумя авто: Mercedes-Benz GL500 2006 года выпуска и ВАЗ 2101 1978 года выпуска.

Тимошенко: заработала на казначействе тысячу гривен

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко за прошлый год задекларировала более 1,7 млн грн. При этом доход ее составил 390 тыс. грн. Что интересно, в 2016 году Леди Ю. потратила 485 тыс. 364 грн на покупку казначейских обязательств (военные облигации) и тут же их продала, выручив 1096 грн. Количество денег на банковских счетах нардепа увеличилось на 62 тыс. грн, составив 548 тыс. А вот наличных у лидера фракции стало меньше: если за 2015 год она задекларировала 318 тыс. грн, то в 2016-м на руках у нее осталось 290 тыс. грн.

В вопросах недвижимости у Тимошенко без изменений — она по-прежнему арендует дом площадью 588 кв. м и два земельных участка (0,34 га). И исчезла из декларации квартира, которую в прошлом году она по ошибке внесла в отчетность.

Олег Березюк: потратил $13 тысяч и живет у жены

Одним из самых скромных парламентариев уже второй год подряд, судя по е-декларации, является лидер фракции «Самопомич» Олег Березюк — ни предметов роскоши, ни автомобилей, ни даже собственной жилплощади у нардепа нет. Как и в прошлом году, он арендует лишь номер в отеле (17 кв. м) и платит за него 168,3 тыс. грн в год. Но, к счастью, нардепу повезло с зажиточной женой: на нее записаны и две квартиры во Львове, и участок с домом во Львовской области площадью 186 кв. м.

Также за год богатства нардепа, которые он хранит исключительно в наличных деньгах, уменьшились на $13 тыс. (с $22 тыс. до $9 тыc.). Аналогичная ситуация и с доходами Березюка — за год они упали на 25,9 тыс. грн (с 548 тыс. до 522 тыс. грн). В 2016-м Березюк получал по 13 тыс. грн в месяц зарплаты (156,9 тыс. грн в год).

Максим Бурбак: без наличных, но с грузовиком

Звание самого скромного парламентария получил в этом году глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак — за год он заработал лишь 172,1 тыс. грн зарплаты (14,3 тыс. грн в месяц). Тем не менее зарплату ему все равно подняли — в 2015-м он получал 6,4 тыс. грн в месяц (77,9 тыс. в год)

При этом, согласно декларации, никаких сбережений у депутата нет. А вот бездомным парламентария не назовешь: 1 участок площадью 0,1 га, две квартиры (одной 113,4 кв. м он владеет сам, а 88,5 кв. м — в общей собственности с женой). Также нардеп, как и многие его коллеги, арендует отдельный номер в столице площадью 48 кв. м за 53,9 тыс. грн в год.

В автопарке у Бурбака тоже без изменений: он владеет легковушкой ВАЗ-2108 1990 года выпуска и стареньким грузовиком DAIMLER-BENZ 1985 года.