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Европейский парламент сегодня поставит на голосование доклад с предложением предоставить Украине безвизовый режим.

Соответствующее голосование состоится в четверг в Страсбурге в рамках пленарного заседания ЕП.

Украинский вопрос стоит третьим среди вынесенных на голосование, которое начнется в 12:00 часов (13:00 по Киеву).

Доклад с предложением законодательного акта Европейского парламента и Совета внести изменения в Правила ЕС N539/2001 со списком третьих стран, граждане которых должны получить визу для того, чтобы пересечь внешние границы, и тех, которые освобождены от этого требования (Украина), подготовила депутат Мария Габриэль (Европейские народники, Болгария), сообщает УНИАН.

Накануне голосования, в среду, в ЕП состоялось соответствующее обсуждение этого вопроса, во время которого было констатировано, что Украина в выполнении требований для введения безвизового режима с Европейским Союзом «даже превзошла ожидания» в плане воплощения реформ. Об этом во время дебатов в Европарламенте заявил польский депутат от политической группы «Европейская народная партия» Михал Бони, который выступал от имени Габриэль.

Напомним, 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам утвердил проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования.

2 марта Совет Евросоюза на уровне послов дал согласие на отмену визового режима для граждан Украины.
ForUm

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