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Кабинет Министров Украины утвердил состав общественного совета при Национальном агентстве по предупреждению коррупции, сообщает пресс-служба НАПК.

Соответствующее решение было принято 5 апреля на заседании правительства.

В состав общественного совета вошли:  представитель общественной организации «Муниципальная лига Киева» Павел Аниськович, представитель «Запорожского областного общественно-политического объединения «Украинское дело» Татьяна Беловол, «Бюро анализа политики» Виктор Бобыренко, «Союз общественных организаций Украины «Народный Совет» Вадим Воробьев, «Новейшее общество» Константин Гусев, «Общественный люстрационный комитет» Александра Дрик, «Народный контроль и защита» Константин Езерский, «Центр ЮЭЙ» Остап Кучма, «Шевченковский РУХ» Глеб Рыжов, «Институт аналитики и адвокации» Юрий Ромашко, «Центр политических студий» в Ивано-Франковской области Виталий Свитлик, «Центр общественного мониторинга и исследований» Мирослав Симка, Черниговская областная общественная организация «Центр политических студий и аналитики» Сергей Старченко, «Сила народного контроля - ЧОП» Лариса Ступак, и «Центр политических студий и аналитики «Эйдос» Виктор Таран.
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