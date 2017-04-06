Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду, 5 апреля, провели телефонные переговоры.
Лидеры государств обсудили конфликт на востоке Украины и ситуацию в Афганистане, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.
«Лидеры договорились тесно сотрудничать и координировать действия по этим и другим вопросам», - уточнили в пресс-службе Белого дома.
Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассчитывает на урегулирование конфликта на востоке Украины мирным путем.
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