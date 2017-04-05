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Президент Петр Порошенко уверен, что голосование в Европейском парламенте за предоставление Украине безвизового режима будет положительным.

Об этом в Тwitter сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

«Сегодня в Европейском парламенте проводятся дебаты по украинскому безвизу. Завтра голосование. И оно будет положительным для Украины», - считает Президент.

Как известно, сегодня, 5 апреля, Европейский парламент проведет дебаты о предоставлении безвизового режима гражданам Украины, а завтра, 6 апреля, Европарламент проголосует за этот вопрос.
ForUm

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