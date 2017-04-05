Генпрокуратура Украины обратилась в суд о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования в отношении так называемых чиновников АР Крым и Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«Управление по вопросам представительства интересов гражданина или государства в суде, противодействия преступности и коррупции на временно оккупированной территории полуострова Крым Генеральной прокуратуры Украины обратилось в Печерский районный суд г. Киева о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования в отношении В. Константинова, С. Аксенова, Н. Поклонской, С. Абисова, В. Мельниченко, С. Шахова, Р. Темиргалиева, П. Зимы, А. Чалого и Ю. Дойникова», - говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что принятие судом решения о предоставлении такого разрешения позволит завершить досудебное расследование в отношении так называемых чиновников АР Крым и, несмотря на их сокрытие на временно оккупированной территории Украины, путем направления обвинительных актов в суд.

«Кроме того, в связи с неоднократной неявкой подозреваемых на вызовы следователя и прокурора, а также отсутствием почтовой связи с временно оккупированным Крымом сообщаем, что 3 апреля 2017 года составлены письменные уведомления об изменении ранее сообщенного подозрения и о новом подозрении В. Константинову, С. Аксенову, Н. Поклонской, С. Абисову, В. Мельниченко, С. Шахову, Р. Темиргалиеву, П. Зиме, А. Чалому и Ю. Дойникову», - говорится в сообщении.

«Установлено, что указанные лица в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории Автономной Республики Крым, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также принимали участие в ней», - отметили в ГПУ.

В ведомстве напомнили, что Генпрокуратурой расследуется уголовное производство по подозрению С. Аксенова, В. Константинова, Н. Поклонской, Ю. Дойникова, С. Абисова, В. Мельниченко, С. Шахова, Р. Темиргалиева в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109 (совершение действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захват государственной власти), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к тяжким последствиям), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) УК Украины, П. Зимы и А. Чалого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255 УК Украины.