Вороненкова убили для того, чтобы отвлечь внимание общественности от обвинений власти в коррупции. Такое мнение в интервью выразил бывший заместитель генерального прокурора Украины, доктор юридических наук, профессор Ренат Кузьмин.

Экс-Замгенпрокурора отметил, что в украинских СМИ насчитал около двадцати версий убийства российского политика. И предложил обратить особое внимание на слова Луценко о показаниях Вороненкова, данных под письменный протокол.

«Безусловно, все версии подлежат тщательной проверке. Обязательно. Но обратите внимание на пост, размещенный генпрокурором Украины в FB через пару часов после убийства. В нем последнее предложение звучит как явка с повинной действующей власти: «…закон предусматривает приобщение в судебном следствии показаний Д. Вороненкова, данных под письменный протокол». Еще не остыл труп свидетеля по делу, а Луценко уже собирается приобщать к делу его показания, данные им «под протокол». Представьте себе, что может быть изложено в протоколе с подписью, выполненной от имени Вороненкова, учитывая, что проверить достоверность сказанного, как и подлинность подписи убитого свидетеля уже невозможно... Может быть именно для этого Вороненкова выманил в Украину его друг – украинский генпрокурор? И может быть это и имел ввиду бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, когда заявил, что именно генпрокурор Украины виновен в этой смерти», - пояснил Кузьмин.

Кроме того, экс-замгенпрокурора предположил, что Вороненкова убили, что бы отвлечь внимание общественности от обвинений власти в коррупции.

«Проверке подлежит и версия о том, что Вороненкова убили для того, чтобы отвлечь внимание общественности от обвинений народного депутата А. Шепелева, прозвучавших несколько дней назад, о расхищении средств государственного бюджета и средств МВФ секретарем СНБО Турчиновым и о выводе им в офшоры 800 миллионов долларов США. Как и версия об отвлечении внимания от коррупционного скандала, связанного с получением генпрокурором Луценко взятки от Шепелева в размере 150 000 долларов и о приобретении на эти деньги элитной недвижимости в Крыму. Чем громче коррупционный скандал, в который попадают украинские власти, тем более громким событием он может быть перекрыт», - резюмировал Кузьмин.