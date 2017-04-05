Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев не исключает провокаций во время проведения международного песенного конкурса «Евровидение» в Киеве.

Об этом, как сообщает пресс-служба Нацполиции, он заявил в ходе обсуждения подготовки к проведению конкурса.

«Правоохранители не исключают возможности провокаций, поскольку определенные силы могут препятствовать ходу конкурса, чтобы выставить Украину в невыгодном свете перед мировым сообществом», - отметил Князев.

Среди поднятых на совещании вопросов - обеспечение полицейских элементами униформы (специальными жилетами), которые позволят выделять правоохранителей в толпе, а также комплектование служебных автомобилей патрульной полиции всем необходимым для несения службы, в частности - медицинскими аптечками.

«Для нас не впервые нести службу во время проведения мероприятий такого уровня. Нацполиция готова обеспечить правопорядок во время «Евровидения» в Украине», - отметил Князев.

Напомним, 62-й международный песенный конкурс «Евровидение-2017» весной примет столица Украины. Полуфиналы «Евровидения-2017» в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.