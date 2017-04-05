Благоприятную погоду в первых числах апреля сменят резкое похолодание и осадки, сообщает «Сегодня».

Как рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, в большинстве регионов страны уже в конце этой недели пройдут дожди. Средняя дневная температура с 20-градусной снизится до 5—10 градусов тепла, ночью же столбик термометра местами может упасть до 1 градуса выше нуля.

«Пока из-за сезонных атмосферных процессов Западная Европа страдала от холодных ветров, у нас выдался теплый конец марта. Теперь произойдет наоборот. Мы ожидаем кратковременное похолодание начиная уже с 6—9 апреля», – отметил он.

По данным синоптиков, на западе температура днем будет колебаться от 8 до 15 градусов тепла, а ночью — от 2 до 7 выше нуля. На севере в первую неделю месяца будет сырая погода. Днем от 9 до 16 тепла, ночью — от 1 до 7 градусов выше нуля. Температура в центральных регионах от 10 до 15 градусов тепла, ночью — от 2 до 8 градусов. В южных областях местами пройдут осадки: днем от 13 до 15 тепла, ночью — от 3 до 8 градусов. На востоке первая неделя будет прохладной: днем 12—15 градусов тепла, ночью — от 5 до 7 градусов.

«Затем во второй декаде месяца начнется постепенное повышение температуры», — добавил Кульбида. По его словам, начиная с 10 до 16 апреля воздух прогреется до 15—20 градусов тепла днем и до 7—12 градусов — ночью.

С прогнозом Укргидрометцентра согласен и народный синоптик Леонид Горбань. «Такое потепление ожидается до 25 апреля. Однако 22—24 числа снова продут дожди и в последние пять дней месяца похолодает до 12—13 градусов днем», — добавил Горбань.

По данным Укргидрометцентра, в мае погода не преподнесет особых сюрпризов. «За последние 30 лет средняя температура мая практически не менялась. Традиционно со второй половины мая будем фиксировать нарастание тепла и среднемесячная температура по Украине составит от 12 до 17 градусов тепла», — рассказал нам Кульбида.

А, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, май в этом году будет сухим и теплым.

«Только в первых числах возможен небольшой дождь. Среднесуточная температура в начале месяца будет достигать всего 16 градусов. Но затем осадков не будет до 25-го числа. В конце месяца температура будет уже по-настоящему летней — 24—31 градус тепла, а 27 мая может быть небольшой дождь. Людям нужно успеть все сделать на огороде, потому что в июне будет засуха», — отметил он.

По словам Горбаня, Вербная неделя выпадет ветреной и сырой. «Перед Пасхой традиционно ожидаем дожди, холод и неприятный ветер. На саму Пасху просчитывается дождь во второй половине дня. Средняя температура будет 5—7 градусов. А после праздника станет намного теплее. Уже 17 апреля дневная температура вырастет до 12—13 градусов», — рассказал он.

Директор Укргидрометцентра также не исключил дождливой погоды на Пасху. «В целом в апреле дожди ожидаются преимущественно в западных, северных и центральных областях Украины. На Пасху, 16 апреля, также есть вероятность небольшого дождя».

А вот на майские праздники синоптики прогнозируют украинцам небольшие осадки, но температура будет достаточно высокой. «В первую неделю мая возможен дождь, но уже к 9 мая будет ясно и тепло — до +16 градусов», — отметил Горбань.