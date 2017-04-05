Ожидаемая стоимость туалетных комплексов для пассажирских вагонов указана в тендере на основе мониторинга цен производителей, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«Укрзализныця» не устанавливает цену на вакуумные туалетные комплексы закрытого типа – ее формируют производители этого оборудования. В объявлении о проведении открытых торгов в системе Prozorro ожидаемая стоимость указана именно на основании мониторинга ценовых предложений производителей», – пояснили в пресс-службе.

Туалетные комплексы закрытого типа – это экологические системы, которые состоят из многих элементов. Актуальные рыночные цены пока у производителей ООО «МДС» - 1068,5 тыс. грн с НДС, ООО «НПП «Рост» - 1207 тыс. грн с НДС, ПЕСА «Быдгощ» - 1290 тыс. грн с НДС. Аналоги иностранного производства стоят в среднем 1,3 млн грн.

«Окончательная стоимость предмета закупки будет определена после проведения аукциона с его победителем и проведения работы по снижению стоимости предмета закупки», - говорится в сообщении.

Аналогичные туалетные комплексы работают в самолетах, а также при строительстве новых пассажирских вагонов (ОАО «КВСЗ») и при выполнении капитально-восстановительного ремонта в условиях Днепропетровского и Харьковского заводов.

В «Укрзализныци» отметили, что для пассажиров преимущества очевидны – санитарные комнаты во время движения поезда и остановок работают постоянно, не закрываются в санитарных зонах. В плацкартных вагонах, которыми пользуется большое количество людей, «Укрзализныця» для повышения сервиса решила установить такие комплексы впервые.

«Они хотя и более затратные обычных туалетов открытого типа, но экологические, современные, более удобные и служат более 20 лет», - пояснили в комппании.

Поскольку заменить на современные туалетные системы «Укрзализныця» планирует в ходе комплексно-восстановительного ремонта 250 плацкартных вагонах на украинских заводах, то требованием к оборудованию является сертификат качества и опыт использования системы на железных дорогах Украины не менее 3 лет, а также наличие у производителя согласованной конструкторской документации.

«Указание в тендере цены, не ниже рыночной, способствует здоровой конкуренции, поскольку не ограничивает потенциальный круг участников, а также предотвращает то, что участники просто не выйдут на торги, как это уже было в 2016 году. Электронная система закупок функционирует таким образом, что участник, цена предложения которого выше ожидаемой стоимость закупки, не имеет возможности подать свое предложение», - отмечается в сообщении.

В ПАО напомнили, что в прошлом году были неоднократные попытки закупить аналогичные туалетные комплексы. Однако торги не состоялось именно из-за отсутствия участников. Одной из основных причин производители назвали слишком низкой ожидаемую стоимость предмета закупки (на уровне 910 тыс. грн с НДС).

Именно во избежание срыва конкурсных торгов, ориентируясь на цены производителей, была определена ожидаемая стоимость на уровне 1079 тыс. грн с НДС за комплект.

Экологически чистый туалетный комплекс закрытого типа – это сложный технический комплекс, который состоит из двух унитазных блоков (которые в свою очередь состоят из клапанной группы, корпуса, смывной чаши, датчиков, фильтров), электронной панели управления данного комплекса (с сенсорной кнопкой смыва), компрессора, ресивера, вакуумного всоса, ТЭНов обогрева баков, двух баков по накоплению отходов. Кроме того, в комплект входит пол и комплект креплений для пола, унитазов и баков.

Напомним, 30 марта филиал «Укрзализныци» «Центр обеспечения производства» объявил через площадку электронных торгов ProZorro тендер на закупку 250 комплектов туалетов для пассажирских вагонов на ожидаемую сумму 269,85 млн грн, аукцион запланирован на 9 июня. Таким образом, филиал планирует заказать 250 комплектов туалетов по 1,08 млн грн за один комплект, что в долларовом эквиваленте составляет 40 тыс. долл.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян счел цену необоснованной.