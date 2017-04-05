также в разделеОбщество
МИД РФ поблагодарил Украину за соболезнования после теракта в Петербурге 4
Рада объявила новый конкурс на должность аудитора НАБУ 7
На Пасху синоптики прогнозируют дожди и похолодание 15
В Чернобыльской зоне открылся заповедник 6
«Укрзализныця» объяснила, откуда взялась скандальная цена на туалеты 43
РФ стянула к границе Украины 18 тысяч военных 52
Разовую денежную помощь ветеранам увеличили почти на треть 112
Руководителей «Укрнафта» подозревают в махинациях на аукционах 30
НАБУ не собирается допрашивать Насирова 25
Донецкая фильтровальная станция заработала 13
В Кабмине решили улучшить жизнь инвалидам 36
Кузьмин: Вороненкова убили для того, чтобы отвлечь внимание общественности от обвинений власти в коррупции 104
Радецкий пожаловался, что НАПК проверяет е-декларации «в ручном режиме» 14
Киев и восточное Закарпатье соединят прямым поездом 75
Кузьмин: При Порошенко убивают не только оппозиционных журналистов 56
Bellingcat: В радиусе поражения MH17 был только российский «Бук» 61
ГПУ и СБУ проводят обыски в «Укрнафте» 50
Cуд перенес рассмотрение дела патрульного Олийныка 15

Уголовное производство в отношении жителя Сухолучья, который застрелил одного из ворвавшихся в его дом преступников, закрыто.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

«Следователем нацполиции, по согласованию с прокуратурой, закрыто криминальное производство по факту совершения умышленного убийства при возможном превышении мер необходимой обороны», - отметил он.

Геращенко напомнил, что 26 марта в дом жителя Киевской области ворвалась банда из четырех грабителей и начала избивать его жену.

Глава семьи взял свой зарегистрированный охотничий карабин и застрелил насмерть одного из нападавших грабителей.

Было начато расследование, которое установило, что глава семьи поступил законно и правильно, применив оружие для защиты своего дома и своей семьи.

Также  Геращенко опубликовал постановление следователя о закрытии уголовного производства.  

Согласно документу, нападавшие являются выходцами одной из кавказских стран.

Напомним, поздно вечером 27 марта группа неизвестных в медицинских масках ворвалась в частный дом. Вооруженные пистолетом, ломом, ножами и затяжками напали на 40-летнюю женщину, которая на кухне первого этажа мыла посуду. Ее жестко избивали, требуя отдать имеющиеся деньги и драгоценности из сейфа.

43-летний хозяин выстрелил в нападавшего, благодаря чему освободил испуганную жену и вообще спас жизнь себе и родным. От полученного огнестрельного ранения преступник сразу же умер. Им оказался 40-летний безработный неоднократно судимый житель Сумской области.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года