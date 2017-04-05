Уголовное производство в отношении жителя Сухолучья, который застрелил одного из ворвавшихся в его дом преступников, закрыто.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

«Следователем нацполиции, по согласованию с прокуратурой, закрыто криминальное производство по факту совершения умышленного убийства при возможном превышении мер необходимой обороны», - отметил он.

Геращенко напомнил, что 26 марта в дом жителя Киевской области ворвалась банда из четырех грабителей и начала избивать его жену.

Глава семьи взял свой зарегистрированный охотничий карабин и застрелил насмерть одного из нападавших грабителей.

Было начато расследование, которое установило, что глава семьи поступил законно и правильно, применив оружие для защиты своего дома и своей семьи.

Также Геращенко опубликовал постановление следователя о закрытии уголовного производства.

Согласно документу, нападавшие являются выходцами одной из кавказских стран.

Напомним, поздно вечером 27 марта группа неизвестных в медицинских масках ворвалась в частный дом. Вооруженные пистолетом, ломом, ножами и затяжками напали на 40-летнюю женщину, которая на кухне первого этажа мыла посуду. Ее жестко избивали, требуя отдать имеющиеся деньги и драгоценности из сейфа.

43-летний хозяин выстрелил в нападавшего, благодаря чему освободил испуганную жену и вообще спас жизнь себе и родным. От полученного огнестрельного ранения преступник сразу же умер. Им оказался 40-летний безработный неоднократно судимый житель Сумской области.