Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак связывает сбои в работе Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, с заявлениями премьер-министра Владимира Гройсмана.

Об этом она заявила в ходе выступления в парламенте, передает корреспондент ForUm’а.

«Моя инициатива – предложение Верховной Раде относительно проведения внешнего независимого аудита, это как раз будет тот верный путь для того, чтобы независимо от любых прихотей, политических предпочтений, мы выяснили вопросы, которые касаются, во-первых, почему реестр дает сбои, кто в этом виноват. Второе – усовершенствовать управленческую составляющую деятельности Нацагентства. И третье, самое главное, – системно и профессионально внести изменения в действующий закон о предотвращении коррупции», - заявила Корчак по итогам своего визита в парламент.

Она отметила, что сегодня существует практика, а теперь нужно усовершенствовать действующее законодательство. «И это нормальный процесс», - добавила она.

«Национальное агентство должно быть проверено Счетной палатой. Понимая, как происходит замена, ротация членов Счетной палаты, я понимаю, что это может быть элемент заангажированности при оценке нашей деятельности», - добавила она.

«Мы только фактически существуем один год. А физически мы осуществляем деятельность с 15 августа. Ни в коем случае не оправдываюсь. Я ни в коем случае никогда не снимала с себя ответственности. И за каждую копейку я отвечу», - подчеркнула она.

Однако при этом напомнила нардепам, что НАПК «создано не только для того, чтобы запустить процесс электронного декларирования».

«Он уже запущен. И первая волна декларирования прошла, и вторая. И есть декларации в этой корзине. НАПК запустило государственный контроль за финансированием деятельности политических партий. Это тоже наше лицо перед европейцами. И мы осуществляем текущую работу. Проводим внеплановые проверки…», - рассказала Корчак.

После чего призвала парламентариев совместными усилиями все же решить вопрос относительно того, каким образом повысить качество работы данного органа.

«Потому что не имеет значения, буду я сейчас главой или нет. От этого реестр хуже или лучше работать не будет. Но, обратим внимание – только тогда, когда премьер-министр начинает о чем-то говорить, буквально происходят системные сбои в функционировании этого реестра», - сказала Корчак.

Напомним, Единый государственный реестр электронных деклараций 28 марта временно прекратил работу.

Корчак заявила, что объяснить причины этого может только администратор реестра – госпредприятие «Украинские специальные системы», которое обеспечивает работу системы.

После этого премьер-министр Владимир Гройсман посоветовал членам НАПК написать заявления об отставке.

В свою очередь Корчак заявила об отказе идти в отставку после критики на заседании Кабмина.

Глава НАПК также призвала Верховную Раду организовать проведение международного аудита деятельности ведомства.