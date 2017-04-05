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Национальное антикоррупционное бюро на данный момент не видит потребности в допросе отстраненного главы ГФС Романа Насирова. Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.

«В настоящее время этот допрос целесообразно проводить только в случае, если подозреваемый сам согласится прийти и сообщить новые факты или обстоятельства, касающиеся предоставления рассрочек по уплате ренты за недропользование компаниям, задействованным по «газовой схеме Онищенко», - сказано в сообщении.

В НАБУ отметили, что в ходе допроса 17 марта чиновник не ответил по существу на более чем половину вопросов. «Не знаю», «объяснить не могу», «надо узнать в ГФС» - вот что слышали детективы в ответ на вполне конкретные вопросы. Таким образом, отказываясь от конструктивного сотрудничества со следствием и предоставлением четкой аргументации своих действий и решений, отстраненный руководитель ГФС никоим образом не опровергает подозрения следователей. Зато в своих публичных обращениях он заявляет, что детективы Национального бюро не ставят ему «вопросов по существу», чем сознательно вводит в заблуждение общественность», - рассказали в Бюро.

«Подчеркиваем, Национальное бюро имеет достаточно доказательств незаконности решений председателя ГФС и в данный момент не требует проведения повторных допросов подозреваемого, если он сам в них не заинтересован», - говорится в сообщении.

В НАБУ напомнили, что Насиров подозревается в том, что в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами, задействованными в так называемой «газовой схеме Онищенко», что привело к нанесению государству ущерба на общую сумму 2,019 млрд грн.

Как сообщал ForUm, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.

 
ForUm

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