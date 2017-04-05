Программа макрофинансовой помощи Евросоюза предусматривает выделение еще 600 млн евро до конца года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
«Третьей программой макрофинансовой помощи ЕС, которая будет действовать до конца 2017 года, в целом предусмотрено предоставление Украине трех траншей в размере 600 млн. евро каждый, два из которых уже получено нашим государством», - сказано в сообщении.
Напомним, 4 апреля Европейский Союз перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.
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