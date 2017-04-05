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Украинский парламент ставит двойку за работу главе Национального агентства по предотвращению коррупции Наталье Корчак. Об этом заявил глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак по время отчета главы НАПУ перед депутатами, передает корреспондент ForUm’а.

«На юридическом факультете Черновицкого национального университета, где вы мне также преподавали, нас учили о неотвратимости ответственности за свои должностные поступки. Нас учили нести ответственность и иметь мужество при принятии решения», - заявил Бурбак.

«Даже после первой волны е-декларирования, когда сервер «упал» мы вам дали возможность исправиться», - добавил он.

Теперь же, по его словам, это реакция не только парламента.

«Знаете, как вас любят три тысячи чиновников, которых вы подставили под уголовную ответственность за несвоевременную подачу декларации. Имеете ли вы мужество написать заявление и уйти в отставку? Потому что из органа по борьбе с коррупцией превратили (Нацагентство. – Ред.) в орган коллегиальной бездеятельности», - заявил Бурбак.

«Мне очень приятно пообщаться снова с одним из своих учеников. Наверное, нужно было двойку поставить за учебу», - иронизировала глава НАПК.

По ее словам, для того, чтобы были «закончены эти предположения, сомнения нужно провести независимый аудит…» 

Позже во время выступлений представителей фракций, Бурбак отметил, что на его взгляд, нужно ввести формат проведения ежегодного аудита деятельности НАПК и на основе решения этого аудита проводить кадровые решения.

«И это будет справедливо. Так будет правильно. И не будет никаких обращений к общественности и международным учреждениям… Делайте работу на отлично», - заявил он.

«Вы сказали, что мне нужно было поставить двойку. Уверен, что это не перерастет в политическое преследование относительно декларации, которую я заполнил вовремя и подал. Хотел бы сказать, что сейчас двойку вам ставит парламент, несите зачетку», - резюмировал политик.

Напомним, ранее Глава НАПК призвала Верховную Раду организовать проведение международного аудита деятельности ведомства.
Мария Пастернак, ForUm

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