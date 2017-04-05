Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил уполномоченному правительства по правам людей с инвалидностью Раисе Панасюк разработать рекомендации для местных органов власти по вопросам обеспечения в городах страны безбарьерности - доступа людей с ограниченными возможностями к социальным объектам, объектам инфраструктуры, жилого фонда.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, соответствующее поручение премьер-министр дал во время рассмотрения правительством проекта постановления «О внесении изменений в порядок подготовки, оценки и отбора инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые могут реализовываться за счет средств государственного фонда регионального развития» на заседании в среду.

«Давайте утвердим наши рекомендации с конкретными мерами решением правительства и направим их в каждый город, чтобы была типичная история, по которой они могут сделать свои местные программы, или усовершенствовать существующие, и сделать реальный план действий, когда возможно сделать серьезную программу безбарьерности», - отметил глава правительства.

Соответствующие рекомендации по обеспечению безбарьерности правительство рассмотрит в ближайшие недели.

Гройсман убежден, что безбарьерность является чрезвычайно важным вопросом для Украины, и он должен быть в приоритете при работе центральной и местных органов власти.

«Нам надо, чтобы в каждом городе была программа доступности и безбарьерности: общественный транспорт, подъезды, где живут люди с инвалидностью, бордюры, доступ к туалетам, аптекам, больницам, школам, общественным местам. Вопрос чрезвычайно важный», - подчеркнул он.

Премьер-министр подчеркнул, что в результате финансовой децентрализации сегодня у местных органов власти достаточно средств для того, чтобы обеспечить условия безбарьерного доступа для людей с ограниченными возможностями.