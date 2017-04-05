Практически каждая из стран СНГ является потенциальным объектом террористических атак, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы видим, что ситуация, к сожалению, не улучшается. И самое лучшее подтверждение этому – недавние трагические события в Санкт-Петербурге», — сказал Путин на встрече с руководителями органов безопасности стран СНГ, передает РИА Новости.

Напомним, 3 апреля в вагоне поезда в перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» петербургского метро прогремел взрыв.

Количество жертв взрыва достигло 14 человек.