Капеллан ВСУ Михаил Гредиль15 июля 2014 года сделал фото украинского «Бука», который находился вблизи Донецка.

Эти фотографии он скачал за два дня до того, как был сбит рейс MH17. Геотеги свидетельствуют о том, что фото были сделаны вблизи Донецка на востоке Украины, говорится на сайте Bellingcat.

Сам капеллан ВСУ заявил, что эта фотография была сделана в нескольких сотнях километров от зоны АТО.

Bellingcat обращает внимание на то, что в мае 2014 года Гредиль ездил в военный лагерь под Донецком, о чем сообщается на сайте церкви, передает УНИАН.

Из опубликованных фото эксперты сделали выводы, что капеллан ездил в мае и в июле 2014-го года в один и тот же военный лагерь. Хотя украинский «Бук» и находился вблизи Донецка, он все-таки был далеко от места катастрофы самолета, отметили в Bellingcat.

Также эксперты показали видео передвижения этого «Бука» под Миргородом.



При этом в Bellingcat отметили, что единственным «Буком», который находился в радиусе поражения MH17, был российский «Бук» 332 53-й зенитной ракетной бригады, базирующейся под Курском.

Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа установила, что самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук», доставленного на территорию Донбасса из Российской Федерации.

По данным Bellingcat, «Бук» на оккупированный Донбасс перевозил отставной российский офицер Сергей Дубинский.