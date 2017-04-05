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ПАО «Укрзализныця» вводит прямое железнодорожное сообщение между Киевом и восточным Закарпатьем. Так, с 3 мая начнет курсировать новый поезд № 213/214 Киев – Солотвино, сообщает пресс-служба предприятия.

Поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский по нечетным числам в 18:34 и прибывать на станцию Солотвино-1 в 13:42. Обратно со станции Солотвино-1 поезд будет отправляться по четным числам в 14:55 и прибывать в Киев в 10:05.

«Этот поезд впервые обеспечит прямое железнодорожное сообщение столицы Украины с населенными пунктами Восточного Закарпатья. Теперь жители Солотвино, Хуста, Тячева, Виноградова, Берегово, Королева, смогут быстро и удобно путешествовать в Киев и обратно», - отмечается в сообщении.

«Назначение этого поезда станет мощным импульсом для развития туристической отрасли  региона, что будет способствовать развитию экономики и созданию новых рабочих мест. Ранее Восточное Закарпатье было лишено прямого железнодорожного сообщения с Киевом – в этот регион курсировал только поезд Львов - Солотвино», - сказал председатель правления ПАО «Укрзализныця» Войцех Балчун.

Напомним, с августа 2016 года «Укрзализныця» запустила поезд 145/146 Киев - Измаил. Также прямое сообщение с Киевом получили жители Никополя и Марганца.
ForUm

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