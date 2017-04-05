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У здания Киевской обладминистрации на площади Леси Украинки, 1 в Киеве собралось около 70 маршрутных автобусов.

Об этом сообщает «Киев Оперативный».

«На станции метро Печерская, возле ЦИК, забастовка водителей пригородных маршрутных транспортных средств. Говорят, что митинговать будут до тех пор, пока их не услышат», - говорится в сообщении.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу КОГА, на данный момент  ситуация на площади спокойная.

«Пикетчики установили палатку, принесли шины, но сами спокойно сидят на скамейках. Шины никто не палит, жечь автобус, конечно, тоже никто не собирается», - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что никаких обращений по состоянию на 12:00 автоперевозчики не передавали.

«Обращение не было. Обстановка спокойная. Мы готовы к диалогу, но они не спешат, потому что им это не надо. Они это устроили, зная, что будет создана новая комиссия, которая пройдет конкурс на 178 маршрутов, и никто подковерно маршруты не будет делить», - подытожили в пресс-службе.

Глава области Александр Горган к митингующим не выходил, поскольку находится на больничном. 

Как сообщал ForUm. на акции протеста водителей маршруток под зданием Киевской облгосадминистрации произошла потасовка между протестующими и полицейскими.
ForUm

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