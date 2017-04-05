Верховная Рада ратифицировала протокол между Кабинетом Министров Украины и Швейцарским Федеральным Советом о внесении изменений и дополнений в соглашение между двумя сторонами о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов.

Как передает корреспондент ForUm’а, за принятия соответствующего документа №0137 «О ратификации протокола между Кабинетом Министров Украины и Швейцарским Федеральным Советом о внесении изменений и дополнений в соглашение между Кабинетом Министров Украины и Швейцарским Федеральным Советом о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов от 30 октября 2000 и протокола к соглашению» проголосовали 232 народных депутатов.

В пояснительной записке отмечается, что ратификация подтвердит согласие Украины на обязательность выполнения положений подписанных межправительственных двусторонних документов и завершение внутригосударственной процедуры со стороны Украины относительно вступления указанного протокола в силу.

Согласно тексту самого документа, в отдельных случаях перевозчики государства договорной стороны имеют право временно ввозить пустой или груженый автомобиль на территорию государства другой договорной стороны без разрешений. В частности это может делаться с целью перевозки грузов между местом назначения на территории одного государства и местом назначения на территории другого государства. Или же с территории государства другой договорной стороны на территорию третьего государства или с территории третьего государства на территорию другой договорной стороны.

Также, это может быть в случае транзита по территории государства.

Кроме того, в документе есть пункт, касающийся веса и размеров автомобилей. «Что касается веса и размеров автотранспортных средств, каждая из договорных сторон обязуется не подвергать транспортные средства, зарегистрированные в государстве другой договорной стороны более ограничительным условиям, нежели для транспортных средств, зарегистрированных на ее собственной территории», - отмечается в документе.

Если же вес и размеры транспортных средств превышают максимальный вес и размеры, установленные национальным законодательством каждой из договорных сторон, каждой из сторон применяются соответствующие процедуры.

В частности, в Украине вышеуказанные транспортные средства, зарегистрированные в Швейцарской Конфедерации, могут попасть в Украину при помощи специального разрешения, которое возможно получить в уполномоченном компетентном органе.

«Заявления в этот орган подаются заблаговременно. Разрешение может предоставляться только для перевозок нераздельных грузов и если дорожные условия позволяют выдачу разрешения», - отмечается в документе.

В Швейцарскую Конфедерацию такие транспортные средства, которые зарегистрированы в Украине, могут попасть при наличии специального разрешения, которое можно получить в Федеральном дородном управлении СН-3003 Берн. Условия подачи заявлений туда идентичны.