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Поединок 1/4 финала Кубка Украины между ФК «Полтава» и «Шахтер» не состоится.

Матч был запланирован в среду в 14:00 на полтавском стадионе «Локомотив», но ФФУ накануне запретила проводить игру на этой арене, ссылаясь на неудовлетворительное состояние газона, сообщает Sport.ua.

В качестве альтернативы «Полтаве» был предложен стадион «Ворсклы» имени Бутовского, но руководство полтавского клуба категорически отказалось спешно переносить поединок с домашнего стадиона.

Таким образом, «Полтаве» будет засчитано техническое поражение, а «Шахтер» автоматически выйдет в полуфинал Кубка Украины.

 
ForUm

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