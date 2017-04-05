Верховная Рада поддержала предложение заслушать на сегодняшнем заседании главу Национального агентства по предотвращению коррупции Наталью Корчак.

Как передает корреспондент ForUm’а, за принятие соответствующего решения проголосовали 183 народных депутатов из 150 минимально необходимых.

До голосования спикер парламента Андрей Парубий напомнил, что вчера парламент принял решение пригласить в ВРУ для отчета глав Антимонопольного комитета Украины, Фонда госимущества, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (КРЭКУ), а также Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

«Изучая ситуацию, стало известно, что трое из этих органов (в частности АМКУ, ФГУ и НКРЭКУ) подали уже свои отчеты в ВРУ. Мы надеемся, что на ближайших (заседаниях. – Ред.) комитетов они будут рассмотрены и мы заслушаем их после заседания комитета. А сегодня предлагается, чтобы мы заслушали главу НАПК Наталью Корчак в 12:30», - заявил Парубий.

Вместе с тем у ряда депутатов такая позиция вызвала возмущение. В частности, они настаивали на необходимости явки всех руководителей с отчетом по сложившейся ситуации.

«Сегодня глава ВРУ говорит о том, что трое из четырех подали какой-то очередной отчет и они в рамках очередного отчета готовы прийти. Люди, это полное игнорирование статуса украинского парламента. Я хочу напомнить, что мы находимся и живем в парламентско-президентской республике. Мы вызвали клерков сюда для отчета. Пусть они придут и отчитаются по экстраординарных ситуациях, которые они создали в тех отраслях, которые мы им доверили. Поэтому я требую, чтобы вчерашнее решение парламента было выполнено», - завил нардеп от фракции «Батькивщина» Сергей Власенко.

Подобную позицию озвучил и глава фракции «Самопомич» Олег Березюк. «Сегодня без лишних дискуссий в этом зале должен быть руководитель НКРЭКУ, объяснить эту махинацию. И я считаю, сегодня этот зал должен уволить его с работы. Потому что он дискредитировал государственное агентство, которое должно защищать интересы потребителей, а не шести людей в стране. Немедленно сюда всех руководителей»,- заявил он.

Во фракциях «Народный фронт» и «Блок Петра Порошенко» выступила за то, чтобы сегодня детально поговорить с Корчак, а в дальнейшем заслушать остальных.

«Что касается остальных, то в ближайшее время они будут в парламенте. Давайте не забывать, что у нас эта пленарная неделя, следующая пленарная. И, я думаю, что за эти две недели мы всех заслушаем в парламенте», - заявил глава фракции БПП Артур Герасимов.

После этого спикер парламента предложил проголосовать за то, чтобы заслушать в ходе сегодняшнего заседания главу НАПК Наталью Корчак.

Напомним, ранее глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил, что сегодня около 12:30 в Верховной Раде ожидается выступление главы НАПК.

4 апреля парламентарии поддержали необходимость присутствия на одном из пленарных заседаний главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева, главы НАПК Натальи Корчак и главы Фонда государственного имущества Игоря Билоуса.