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Голосеевский райсуд Киева перенес на 11 апреля рассмотрение уголовного производства в отношении бывшего патрульного полицейского Сергея Олийныка, обвиняемого в убийстве юноши во время преследования автомобиля BMW в феврале 2016 года.

Рассмотрение дела перенесено в связи с тем, что один из судей из состава коллегии со вчерашнего дня находится в комнате для совещаний, передает УНИАН.

Судебный распорядитель объявил, что заседание 11 апреля начнется в 12:30.

Сам Олийнык сообщил журналистам, что 28 февраля он восстановился на службе в полиции, однако работает в административном отделе.

Как сообщал ForUm, ночью 7 февраля 2016 года в Киеве патрульные во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли стрельбу по автомобилю BMW, в результате которой погиб пассажир авто.

На требование остановиться водитель не отреагировал. Во время преследования BMW, которое длилось более 30 минут, автомобиль выехал в Голосеевский район. Возле Одесской площади было принято решение открыть огонь на поражение, о чем водитель был неоднократно предупрежден по громкоговорителю и выстрелами в воздух. В результате смертельное ранение получил один из парней в салоне авто. Трое остальных не пострадали.

Прокуратура сообщила о подозрении инспектору патрульной службы Олийныку в превышении власти и служебных полномочий, а также убийстве 17-летнего подростка во время преследования автомобиля.

2 марта Апелляционный суд Киева освободил Олийныка под домашний арест.
ForUm

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