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Новокаховский городской суд признал виновными в посягательстве на территориальную целостность Украины и конституционный строй двух жителей Херсонщины.

По данным СБУ, в 2014 году двое мужчин распространяли в Новой Каховке сепаратистское печатное издание «Новороссия».

Сотрудники спецслужбы задержали одного из агитаторов в почтовом отделении при получении отправления из Донбасса, а затем и его сообщника.

По заключению экспертов, тираж полученной газеты содержал публичные прямые призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя, а также совершению умышленных действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины вопреки Конституции Украины.

Суд признал злоумышленников виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы.
ForUm

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