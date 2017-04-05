Зарегистрированная в Европейском парламенте поправка относительно непредоставления Украине безвизового режима не будет иметь поддержки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

По словам замминистра, докладчик Комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел по вопросу безвиза для Украины Мария Габриэль уверена, что процесс подготовки к дебатам и голосованию за либерализацию визового режима происходит в плановом порядке. «Она ожидает, что безвиз получит необходимую поддержку европарламентариев во время дебатов 5 апреля и соответствующего голосования 6 апреля 2017», – подчеркнула Зеркаль.

«К сожалению, в украинских СМИ широко распространяется новость о том, что маленькая политическая группа Европарламента «Европа свободы и прямой демократии», которую возглавляет британский евроскептик Найджел Фарадж, внесла законодательное предложение относительно непредоставления Украине безвизового режима», – отметила она.

Зеркаль подчеркнула, что пропаганда и негативные новости распространяются быстро, «но это не повредит процессу принятия Европейским парламентом долгожданного решения, несмотря на то, что так называемое «российское лобби» всеми возможными средствами пытается создать негативную атмосферу вокруг близких перспектив введения безвизового режима для Украины».

«Я уверена, так же как и Мария Габриэль, что решение будет положительным и никаких перспектив поддержки Европарламентом «российской» поправки нет», – подытожила она.

Напомним, в Европарламенте несколько представителей политической группы «Европа свободы и прямой демократии» выступили против предоставления безвизового режима для украинских граждан.

Как известно, сегодня, 5 апреля, Европейский парламент проведет дебаты о предоставлении безвизового режима гражданам Украины, а завтра, 6 апреля, Европарламент проголосует за этот вопрос.