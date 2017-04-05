Правоохранители Тячевского района разоблачили преступную группу, которая совершила разбойное нападение на квартиру одинокого пенсионера в пгт Буштино, похитив у него национальную и иностранную валюту на сумму более полумиллиона гривен.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области, группа действовала в период с августа 2016-го по март 2017 года.

«Троих злоумышленников задержал сотрудники полиции во время проведения санкционированных судом обысков по месту их проживания. В ходе обысков изъят ряд вещественных доказательств», - говорится в сообщении.

Правонарушителям сообщено о подозрении в совершении шести тяжких и особо тяжких преступлений, таких как кража, разбой, незаконное завладение транспортным средством (ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 289 УК Украины).

В суд направлено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, которые судья местного суда удовлетвори – подозреваемые взяты под стражу.

Еще один правонарушитель пока разыскивается полицией.

В ходе досудебного расследования проверяется причастность подозреваемых к совершению других аналогичных преступлений.