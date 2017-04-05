Ситуация в районе проведения АТО обостряется – члены незаконных вооруженных формирований за сутки совершили 54 обстрела позиций Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба.

За минувшие сутки пятеро военнослужащих получили ранения.

«Горячее всего вчера было возле Мариуполя. Здесь из минометов калибра 82 мм, враг накрывал огнем защитников Красногоровки и Широкино. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам в районе Павлополя и Водяного. Позиции под Марьинкой обстреливал из гранатометов, а в сторону морских пехотинцев в Гнутово открывал огонь из пулеметов. Из вооружения БМП противник бил по позициям морпехов в районе Водяного и Широкино. Вблизи Новотроицкого активно действовал вражеский снайпер», – говорится в сводке.

Кроме того, в Марьинке произошло боевое столкновение с ДРГ противника.

«Группа боевиков пыталась приблизиться к нашим позициям. Скрытое движение противника было обнаружено. Командир бригады, учитывая прямую угрозу жизни и здоровью подчиненных, принял решение на применение оружия, после чего противник отошел», – сообщили в штабе.

На донецком направлении, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник бил по защитникам Авдеевки; из гранатометов – по опорным пунктам вблизи Луганского, Опытного, Песков и Невельского; из крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь в сторону позиций сил АТО под Каменкой, Опытным, Верхнеторецком, шахтой Бутовка и Песков. В районах Опытного и Троицкого активизировались вражеские снайперы.

На луганском направлении зафиксировано наименьшее количество обстрелов. Здесь со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия враг бил по опорным пунктам вблизи Крымского, а из стрелкового оружия открывал огонь в сторону позиций ВСУ в районе населенного пункта Лобачево.

Напомним, 1 апреля в зоне АТО был объявлен новый режим прекращения огня, однако члены НВФ его соблюдали.