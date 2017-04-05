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США, Британия и Франция внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции с осуждением применения химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщает Русская служба ВВС, три постоянных члена Совбеза ООН возлагают на режим Башара Асада ответственность за газовую атаку, жертвами которой стали по меньшей мере 58 человек.

В проекте резолюции говорится, что правительство Сирии должно обеспечить проведение международного расследования, предоставить инспекторам планы боевых вылетов и бортовые журналы за вторник, назвать имена командиров вертолетных эскадрилий, а также обеспечить доступ на авиабазы, с которых могла действовать авиация с химоружием.

Сирийское правительство отвергает обвинения в применении химического оружия.

Ранее Россия, которая выступает на стороне Асада, а также Китай, неоднократно накладывали вето на резолюции Совбеза ООН, осуждающие действия сирийского режима.

Во вторник утром город Хан-Шейхун подвергся бомбардировке. Сирийские правозащитники сообщили, что авианалет на город на северо-западе Сирии совершили самолеты сирийской армии или российской авиации. Сразу после авиаудара люди на земле стали задыхаться.

По рассказам очевидцев, люди умирали от удушья, многие лежали на земле без движения, у других наблюдалась рвота и шла пена изо рта.

Активисты от оппозиции утверждают, что самолеты выпустили ракеты по местным больницам, где оказывалась помощь пострадавшим.

«Ясно, что это военное преступление, и я призываю членов Совета Безопасности, которые ранее использовали свое право вето для оправдания того, что оправдать невозможно, изменить свою позицию», - заявил журналистам постоянный представитель Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт.

Сирийские военные заявили, что не причастны к возможной химической атаке, а российское министерство обороны заявило, что в том районе российская авиация не действовала.

В ночь на среду минобороны России выпустило еще одно заявление, согласно которому сирийская авиация нанесла удар в районе населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб «по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники».

«С этого крупнейшего арсенала боеприпасы с химоружием доставлялись боевиками на территорию Ирака», - заявил представитель минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, на территории склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами. Эти же боеприпасы с отравляющими веществами также использовались боевиками в сирийском Алеппо – симптомы отравления пострадавших в Хан-Шейхуне точно такие же, утверждает Конашенков.
ForUm

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