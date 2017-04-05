Министерство финансов Украины обнародовало текст Меморандума с Международным валютным фондом.
Документ опубликован на сайте Минфина.
К тексту меморандума, включающего 34 страницы, также прилагается письмо директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард от 2 марта 2017, в котором, в частности, содержится просьба о переносе сроков внедрения пенсионной и земельной реформ.
Письмо подписано Президентом Украины Петром Порошенком, премьер-минстром Владимиром Гройсманом, министром финансов Александром Данилюком и главой НБУ Валерией Гонтаревой.
Напомним, 3 апреля Совет директоров Международного валютного фонда принял решение о выделении Украине четвертого транша в размере 1 млрд долларов.
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