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Министерство финансов Украины обнародовало текст Меморандума с Международным валютным фондом.

Документ опубликован на сайте Минфина.

К тексту меморандума, включающего 34 страницы, также прилагается письмо директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард от 2 марта 2017, в котором, в частности, содержится просьба о переносе сроков внедрения пенсионной и земельной реформ.

Письмо подписано Президентом Украины Петром Порошенком, премьер-минстром Владимиром Гройсманом, министром финансов Александром Данилюком и главой НБУ Валерией Гонтаревой.

Напомним, 3 апреля Совет директоров Международного валютного фонда принял решение о выделении Украине четвертого транша в размере 1 млрд долларов.

 
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