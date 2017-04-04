Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приостановит свое решение о внедрении абонплаты за газ.

Решение НКРЭКУ будет приостановлено на следующие три месяца, и до начала отопительного сезона 2017-2018 годов стоимость газа для потребителей изменяться не будет.

Ранее Президент Петр Порошенко заявил, что решение об абонентской плате за газ должно быть приостановлено.

Генеральные консульства Республики Польша в Украине возобновили свою работу.

Россия, отправляя на «Евровидение» в Киев Юлию Самойлову, сознательно шла на провокацию. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время общения с представителями СМИ в Латвии.

Украина пообещала Международному валютному фонду принять законодательство по пенсионной реформе до конца апреля. Соответствующая информация содержится в перечне структурных маяков программы расширенного финансирования EFF между Украиной и МВФ.

Национальный банк Украины с 5 апреля увеличил лимит продажи наличной валюты населению с 12 тысяч до 150 тысяч гривен.

Украина планирует до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельскохозяйственного назначения, и с 2018 года - по истечении моратория - запустить продажу сельхозземель. Принятие до конца мая необходимого закона является структурным маяком МВФ, а готовность запустить продажу сельхозземель содержится в письме Фонду о намерениях украинского руководства

Высший специализированный суд по уголовным и гражданским делам отменил решения судов низших инстанций об условно-досрочном освобождении бывшего народного депутата Украины Виктора Лозинского.

Европейский Союз перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Верховная Рада не смогла утвердить новый состав Счетной палаты.

Электроснабжение Авдеевки восстановлено.

Среди пострадавших при взрывах в метро в Санкт-Петербурге граждан Украины нет.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) призвала Европейский вещательный союз (ЕВС) уважать суверенитет Украины.

Верховная Рада Украина изменила правила дорожного движения на перекрестках, где организовано круговое движение.

Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста, говорится в пресс-релизе Международного валютного фонда по итогам заседания Совета директоров по украинскому вопросу.

Международный валютный фонд также считает, что создание новых антикоррупционных органов в Украине пока не дало результата.

Министерство здравоохранения Украины направило в Кабинет Министров письмо с предложением отказаться от поставок российских лекарств на украинский рынок.

За минувшие сутки двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, пятеро получили ранения.