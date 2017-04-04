Президент Украины Петр Порошенко на вчерашнем заседании фракции БПП отказался прямо отвечать на вопрос о сроках отставки главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом сообщает 112.Украина со ссылкой на участников заседания фракции.

Отвечая на вопрос, Глава государства сказал, что «Гонтарева уйдет в отставку. Когда-то».

Вчера с СМИ появилась информация о том, что глава НБУ написала заявление об отставке. Утром соответствующие данные распространялись со ссылкой на нардепа Ирину Луценко. «Фронт работы, который она на себя возложила, она выполнила. Поэтому написала заявление, есть такой момент», - сказала Луценко.

Позже Национальный банк Украины опроверг информацию о подаче Гонтаревой заявления об отставке.

1 апреля председатель Нацбанка заявила, что полностью выполнила свою задачу и хочет отдохнуть.