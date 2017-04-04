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1 апреля в украинских СМИ появилась первоапрельская шуточная новость о том, что Стинг якобы споет гимн Украины перед боем Кличко-Джошуа.

Певец якобы уже более 15 лет является фанатом украинского боксера и даже имеет членскую карточку его «официального фан-клуба».

Также в этой новости было указано, что разучивать гимн Украины Стингу поможет жена Виталия Кличко Наталья.

От Стинга не поступало никаких официальных заявлений на этот счет, а официальные ресурсы музыканта не содержат никакой информации, подтверждающей этот факт.

Пользователи соцсетей на вполне серьезное тиражирование первоапрельской шутки 4 апреля отреагировали с юмором.

 

 
ForUm

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