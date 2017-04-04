В программе «Доступные лекарства» представлена почти половина торговых названий, зарегистрированных в Украине как лекарственные средства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы.

Об этом на презентации программы сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает Укринформ.

«Вообще это 157 лекарств, участвующих в программе. Сейчас на рынке Украины в трех нозологиях есть 360 торговых названий», - сказала Супрун.

И.о. министра сообщила, что в программе принимают участие 18 производителей из Европейского Союза, 15 украинских, а также производители из Израиля, Индии. В частности, в программе предусмотрено 16 международных непатентованных названий (МНН) препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний, участниками программы стали 127 торговых названий. На три международные непатентованные названия препаратов от бронхиальной астмы предлагается шесть торговых названий, на два международных непатентованных названия лекарств от сахарного диабета в программе задействовано 24 торговые названия.

Супрун отметила, что принцип формирования перечня лекарств, стоимость которых подлежит возмещению, по международным непатентованным названиям даст возможность существенно расширить ассортимент препаратов и рационально использовать выделенные средства.

По словам и.о. министра, сейчас в процессе подписания контрактов на участие в программе «Доступные лекарства» с органами местной власти находится 1400 аптек, и со временем их количество будет увеличиваться.

Напомним, программа «Доступные лекарства» стартовала 1 апреля 2017 года и предусматривает возмещение государством стоимости лекарственных средств для сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного диабета 2 типа. На реализацию программы в бюджете правительство заложило 500 млн грн.

Для получения бесплатных лекарств пациенту нужно обратиться к профильному специалисту или к семейному врачу за рецептом, обратиться в аптеку с наклейкой программы «Доступные лекарства». В каждой аптеке, участвующей в программе, должен быть перечень лекарств, стоимость которых подлежит возмещению.