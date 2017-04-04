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Житель Мелитопольского района Запорожской области силой вывез супругов в заброшенный ангар, где приковал мужчину и жену цепью, сообщает отдел коммуникации полиции области. 

По данным главка, 3 апреля в 16:39 в Мелитопольский отдел полиции поступила информация о том, что местный фермер, 1954 года рождения, который проживает в одном из сел Мелитопольского района, поместил в заброшенный ангар супругов, и насильно удерживает их. 

В ангаре правоохранители обнаружили мужчину, 1971 года рождения, который был прикован цепью к металлической трубе.



В полиции отметили, что во время осмотра в помещении ангара выявлено 82 охотничьих патрона 16-го калибра, 24 патрона калибра 7,62 мм, 35 ​​тротиловых шашек общим весом 7 кг и металлическую банку охотничьего пороха.

Владельца здания доставили в отдел, допросили и задержали согласно ст. 208 УПК Украины.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Подозреваемому грощит до семи лет лишения свободы.
 
ForUm

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