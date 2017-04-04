Национальное агентство по предотвращению коррупции получило решение суда, которым в государственный бюджет конфискуется более 100 тыс. гривен суммы взносов, сделанных в поддержку политической партии «Конгресс украинских националистов». Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«О членских взносах в поддержку указанной партии стало известно по результатам анализа отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за третий квартал 2016 года, который был представлен 7 ноября 2016 года. Согласно отчету, указанные взносы получал глава этой политической партии с нарушением установленного законом порядка», - говорится в сообщении.

По данным НАПК, суммы взносов были осуществлены в наличной форме, а не через банковские операции и ни были перечислены на текущие счета указанной партии в соответствующем отчетном периоде, что является нарушением части восьмой статьи 14 Закона.

«Взносы на общую сумму 101 651, 56 грн были получены от 16 физических лиц, их суммы колеблются от 1 385,19 грн до 10 тыс. грн», - сообщила председатель НАПК Наталья Корчак.

Постановлением Печерского районного суда Киева 24 марта глава политической партии «Конгресс украинских националистов» признан виновным в совершении административного правонарушения. На него наложен штраф в сумме 1700 грн с конфискацией суммы взносов в поддержку политической партии в размере 101 651, 56 грн.

В НАПК напомнили, что принятие членских взносов в наличной форме через кассу партии является нарушением части 8 статьи 14 Закона Украины «О политических партиях в Украине», согласно которой денежные взносы в пользу партии осуществляются исключительно через банковские операции.

Это не первое решение суда в отношении партий, которые нарушают законодательство и принимают членские взносы наличными. 22 марта председатель секретариата политической партии «УКРОП» также был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 212-15 КУоАП. На него наложен штраф в сумме 1700 грн с конфискацией суммы взносов в поддержку политической партии в размере 468 946,50 грн.